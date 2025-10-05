Путин заявил, что ему повезло с педагогами

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ему повезло с учителями. Такое признание глава государства сделал в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, отрывок он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мне повезло на учителей, на преподавателей», — сказал Путин.

До этого президент в видеообращении поздравил всех педагогов с Днем учителя.

Политик поблагодарил их за «непростой, ответственный и благородный» труд. По словам главы государства, силы и энергия учителей помогают детям и подросткам получать знания, необходимые в современном мире, и чувствовать себя уверенно во взрослой жизни. Он добавил, что День учителя дорог миллионам россиян, и выразил уверенность в том, что абсолютное большинство граждан вспоминают педагогов с признательностью.

3 октября Путин вручил государственные награды наставникам и учителям участников СВО. За каждым именем стоит многолетняя работа с молодым поколением, музейные и поисковые проекты, кадетские роты, юнармейские отряды, спортивные школы. «Газета.Ru» рассказала, кто и за что получил награды.

Ранее в России предложили ежегодно отправлять учителей в санатории.