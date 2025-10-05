На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин в День учителя обратился к педагогам

Путин в видеообращении поздравил педагогов с Днем учителя
Yulia Raneva/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил всех педагогов с Днем учителя.

Политик поблагодарил их за «непростой, ответственный и благородный» труд. По словам главы государства, силы и энергия учителей помогают детям и подросткам получать знания, необходимые в современном мире, и чувствовать себя уверенно во взрослой жизни.

«Ваш труд... как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребенке искорку его талантов и способностей, помочь ему понять себя и окружающий мир», — отметил лидер.

Он добавил, что День учителя дорог миллионам россиян, и выразил уверенность в том, что абсолютное большинство граждан вспоминают педагогов с признательностью.

Путин подчеркнул, что РФ гордится своей педагогической школой и высоким качеством образования, а молодые учителя должны иметь возможность учиться у старших коллег.

3 октября Путин вручил государственные награды наставникам и учителям участников СВО. За каждым именем стоит многолетняя работа с молодым поколением, музейные и поисковые проекты, кадетские роты, юнармейские отряды, спортивные школы. «Газета.Ru» рассказала, кто и за что получил награды.

Ранее россияне захотели учиться у Дамблдора и Тони Старка.

