Бывший генсек НАТО призвал Британию готовиться к войне: «Просто и жестко»

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-министр обороны Великобритании Джордж Робертсон призвал граждан Соединенного Королевства отойти от мирного мышления и готовиться к войне. Об этом сообщает The Times.

Во время выступления на книжном фестивале в Уигтауне он призвал британцев со всей страны запасаться свечами, фонариками, водой и радиоприемниками на батарейках. Кроме того, нужно готовиться к отключениям электроэнергии в случае войны, сказал Робертсон.

«Мы недостаточно подготовлены, недостаточно застрахованы, находимся под атакой и не в безопасности. Это так просто и жестоко. <…> Возможно, нам стоит последовать примеру Норвегии, где гражданам ежегодно присылают инструкции, как действовать в случае нападения», — заявил он.

До этого газета Financial Times писала, что Великобритания уже помогает ВСУ наносить удары по территории России. Как отмечается в материале, на этом фоне Вашингтон «подталкивает» союзников по НАТО к расширению своей разведывательной помощи Украине.

В свою очередь министр обороны Великобритании Джон Хили обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, призвав его начать переговоры и остановить конфликт на Украине. Он также напомнил, что в 2025 году Великобритания предоставила Украине самый большой за всю свою историю объем военной помощи.

