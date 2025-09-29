На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр обороны Британии обратился к Путину

Глава МО Британии Хили обратился к Путину с посланием об Украине
Thomas Krych/AP

Министр обороны Великобритании Джон Хили обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, призвав его начать переговоры и остановить конфликт на Украине. Его слова со съезда Лейбористской партии в Ливерпуле приводит Sky News.

«Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. <...> Начинайте переговоры. Договоритесь о мире», — заявил Хили.

Он также напомнил, что в 2025 году Великобритания предоставила Украине самый большой за всю свою историю объем военной помощи.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к так называемой «коалиции желающих», заявив, что они дали «нерушимое обещание» Украине. Так, Стармер предупредил, что Владимиру Путину якобы нельзя доверять и что российский лидер намеренно затягивает мирные переговоры, одновременно нанося удары по Украине.

Ранее в Польше призвали Запад признать себя частью конфликта на Украине.

