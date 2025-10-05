На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили об «открытом нападении» Британии на Россию

Профессор Дизен заявил о прямом нападении Британии на Россию
true
true
true
close
Kin Cheung/AP

Британия открыто атакует Россию, помогая Украине с координацией дальнобойных ударов. Об этом на своей странице в соцсети Х написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Британия теперь открыто нападает на Россию. Когда-нибудь Москва на это ответит, и не будет никакого контроля эскалации», — написал Дизен.

В то же время он назвал «очевидным», что при таком развитии событий в Соединенном Королевстве будут заявлять о «ничем не спровоцированной агрессии».

До этого газета Financial Times писала, что Великобритания уже помогает ВСУ наносить удары по территории России. Как отмечается в материале, на этом фоне Вашингтон «подталкивает» союзников по НАТО к расширению своей разведывательной помощи Украине.

В свою очередь министр обороны Великобритании Джон Хили обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, призвав его начать переговоры и остановить конфликт на Украине. Он также напомнил, что в 2025 году Великобритания предоставила Украине самый большой за всю свою историю объем военной помощи.

Ранее профессор заявил о плане Британии идти до конца в военном решении конфликта на Украине.

