Путин рассказал, услышат ли на Западе его сигналы из выступления на «Валдае»

Путин: Запад сам определит, как реагировать на сигналы из речи на «Валдае»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Страны Запада сами определят, как им реагировать на сигналы, озвученные в ходе выступления президента России Владимира Путина на Международном дискуссионном клубе «Валдай». Об этом российский лидер заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Ну а это уже дело моих коллег, как на это отреагировать», — сказал глава государства.

Путин выступил на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября. Мероприятие длилось почти четыре часа, и за это время глава государства успел ответить на десятки вопросов и затронуть ключевые темы внешней политики России.

Так, президент России заявил, что в боевых действиях против страны участвует не Украина, а фактически все страны НАТО.

Также глава государства ответил на вопрос о том, что будет делать Россия в ответ на милитаризацию Европы. По его словам, ответ будет весьма убедительным. Путин уточнил, что, если какие-либо страны захотят «потягаться с Россией», то «пусть попробуют».

О чем еще говорил Путин на форуме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина на «Валдае».

