Эксперт считает, что США могут поставить Украине ранние модификации ракет Tomahawk

Украине могут поставить американские ракеты Tomahawk с ограниченной дальностью. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС капитан 1-го ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.

Он считает, что это могут быть ракеты первой модификации — Block I. Их дальность составляет около 1300 км с обычной боевой частью, в отличие от 2500 км у более поздних версий, таких как Block IV и V. Ракеты Block I использовались в начале 1980-х годов.

По его словам, эти ракеты могут быть адаптированы к противоракетным комплексам Мk 41, которые имеются у Польши и Румынии.

Платформы для запуска ракет могут переоборудованы и доставлены вместе с ракетами из Великобритании, добавил Ераносян.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что США готовы впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Как рассказали источники издания, также обсуждается возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda.

Ранее сообщалось, что США подталкивают союзников по НАТО расширить обмен разведданными с Украиной.