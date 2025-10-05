На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Арестович раскрыл, действительно ли США пойдут на эскалацию против России

Экс-советник Арестович: пойдут ли США на эскалацию с Россией – большой вопрос
true
true
true
close
Alexey Arestovych/YouTube

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире своего YouTube-канала заявил, что США готовы к эскалации с Россией, однако пока неясно, пойдут ли на нее.

«Что касается эскалации [США] против России, то, как только [президент Дональд] Трамп объявил, что будет «наказывать» РФ, считайте, что они готовы к эскалации. Пойдут ли они на эскалацию – большой вопрос. Но, в каком-то смысле, уже пошли», — сказал Арестович.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Как рассказали источники издания, также обсуждается возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda.

По данным The Telegraph, дальнобойные ракеты Tomahawk попросил у Трампа президент Украины Владимир Зеленский в ходе их личной встречи на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. В публикации говорилось, что Киев полагает, что это оружие «поможет усадить Владимира Путина за стол переговоров».

Ранее американские журналисты предложили Трампу усилить давление на Москву для мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами