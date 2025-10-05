Арестович раскрыл, действительно ли США пойдут на эскалацию против России

Экс-советник Арестович: пойдут ли США на эскалацию с Россией – большой вопрос

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире своего YouTube-канала заявил, что США готовы к эскалации с Россией, однако пока неясно, пойдут ли на нее.

«Что касается эскалации [США] против России, то, как только [президент Дональд] Трамп объявил, что будет «наказывать» РФ, считайте, что они готовы к эскалации. Пойдут ли они на эскалацию – большой вопрос. Но, в каком-то смысле, уже пошли», — сказал Арестович.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Как рассказали источники издания, также обсуждается возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda.

По данным The Telegraph, дальнобойные ракеты Tomahawk попросил у Трампа президент Украины Владимир Зеленский в ходе их личной встречи на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. В публикации говорилось, что Киев полагает, что это оружие «поможет усадить Владимира Путина за стол переговоров».

Ранее американские журналисты предложили Трампу усилить давление на Москву для мира.