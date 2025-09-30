Президенту США Дональду Трампу стоит усилить давление на Россию, чтобы добиться деэскалации конфликта на Украине. Так считают авторы американского издания Politico.

По мнению авторов публикации, Трампу следует создать у Москвы ощущение, что прекращение огня принесёт ей больше выгод, чем продолжение военных действий. Таким образом, потенциальная эскалация со стороны США может стать инструментом для достижения мира.

Обозреватель также предложил увеличить санкционное давление на Россию и заморозить ее активы. В публикации отмечается, что в России неоднократно критиковали заморозку активов, называя это «воровством», и подчеркивали, что ограничения касаются как частных средств, так и государственных резервов.

В качестве ответной меры Россия ввела ограничения на использование активов иностранных инвесторов из недружественных стран. Доходы и средства таких инвесторов аккумулируются на специальных счетах типа «С» и могут быть выведены только по решению специальной правительственной комиссии.

Ранее Трамп снова заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского.