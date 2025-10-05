На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Арестович оценил выступление Путина на Валдае

Арестович назвал выступление Путина на Валдае «хорошей речью»
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире своего YouTube-канала назвал выступление президента России Владимира Путина на международном дискуссионном клубе «Валдай» хорошей речью и объяснил, что она значит для «европейских обывателей».

«Это хорошая речь. Она много чего показывает. Первое, самое главное, что нужно понимать «европейскому обывателю», что он [Владимир Путин] – в обороне. Путин воспринимает Россию как обороняющуюся, другое дело, что это принцип активной обороны. <…> Шутка по поводу дронов в Дании, обратите внимание на его реакцию», — сказал Арестович.

По его оценке, Россия намерена «продолжать борьбу с Западом» до признания полной победы Москвы или такого развития событий, которое покажется ей удовлетворительным.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что с Россией воюют фактически все страны НАТО.

Также в ходе мероприятия Путин ответил на вопрос о том, что будет делать Россия в ответ на милитаризацию Европы. Ответ будет весьма убедительным, пообещал президент. Он уточнил, что, если какие-либо страны захотят «потягаться с Россией», то «пусть попробуют».

Ранее Патрушев выразил уверенность в том, что в НАТО понимают слова Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами