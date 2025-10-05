Арестович оценил выступление Путина на Валдае

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире своего YouTube-канала назвал выступление президента России Владимира Путина на международном дискуссионном клубе «Валдай» хорошей речью и объяснил, что она значит для «европейских обывателей».

«Это хорошая речь. Она много чего показывает. Первое, самое главное, что нужно понимать «европейскому обывателю», что он [Владимир Путин] – в обороне. Путин воспринимает Россию как обороняющуюся, другое дело, что это принцип активной обороны. <…> Шутка по поводу дронов в Дании, обратите внимание на его реакцию», — сказал Арестович.

По его оценке, Россия намерена «продолжать борьбу с Западом» до признания полной победы Москвы или такого развития событий, которое покажется ей удовлетворительным.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что с Россией воюют фактически все страны НАТО.

Также в ходе мероприятия Путин ответил на вопрос о том, что будет делать Россия в ответ на милитаризацию Европы. Ответ будет весьма убедительным, пообещал президент. Он уточнил, что, если какие-либо страны захотят «потягаться с Россией», то «пусть попробуют».

Ранее Патрушев выразил уверенность в том, что в НАТО понимают слова Путина.