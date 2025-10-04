На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Грузии сделал выбор между миром и беспорядками

Президент Грузии Кавелашвили заявил, что проголосовал за мир и развитие
true
true
true

Президент Грузии Михаил Кавелашвили сообщил, что проголосовал за «мир и развитие». Его слова передает ТАСС.

«Я буду честен с обществом. Мне было легко сделать выбор. Мы знаем, что с одной стороны есть мир, развитие, стабильность, а с другой стороны, к сожалению, есть беспорядки, противостояние, поляризация. Я уверен, что и нашему обществу не будет сложно сделать выбор», — заявил Кавелашвили представителям прессы после голосования на одном из избирательных участков в Тбилиси.

До Кавелашвили свой выбор сделал спикер парламента Шалва Папуашвили. Он призвал граждан Грузии отказаться от планов насильственного свержения власти во время проведения выборов. После чего заявил о попытках саботировать избирательный процесс со стороны политических партий, СМИ и неправительственных организаций.

Тем временем в грузинскую столицу отправились сотни автомобилей из других регионов страны, организованные в несколько колонн. А митингующие уже ворвались во двор резиденции президента Грузии, сломав металлическое ограждение.

4 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Жители выбирают мэров пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти - и 59-ти муниципалитетов, а также депутатов 64 городских собраний.

Ранее власти Грузии заявляли о желании оппозиции устроить «майдан».

