В Грузии заявили о попытках саботировать выборы

Папуашвили: выборы в Грузии пытаются саботировать при поддержке извне
true
true
true
close
Irakli Gedenidze/Reuters

Политические партии, неправительственные организации, СМИ пытаются саботировать проходящие в Грузии местные выборы. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

По его словам, эти силы хотят напасть на демократические выборы.

«Вы видите, что очень быстро реагируем. Я хочу поблагодарить министерство внутренних дел. <…> Мы видим, что сегодня ведется спланированный саботаж грузинских выборов, поддержанный извне», — заявил Папуашвили.

Он добавил, что местными выборами в Грузии завершится избирательный цикл, который начался в октябре прошлого года парламентскими выборами, затем в декабре продолжился выборами президента республики. Таким образом, до 2028 года в стране электорального процесса не будет.

Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии 4 октября одновременно в 64 муниципалитетах и районах республики. По итогам голосования будут избраны мэры Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний.

Борьбу за пост мэра грузинской столицы ведут 9 кандидатов, в том числе действующий мэр от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Ранее премьер Грузии призвал оппозиционные партии отказаться от плана революции в день выборов.

