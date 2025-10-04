На Западе шуткой ответили на слова Путина о дронах над странами НАТО

Зарубежный журналист Томас Фази шуткой отреагировал на ироничные слова президента РФ Владимира Путина о беспилотниках над странами НАТО. Пост доступен в соцсети X журналиста.

«Российские беспилотники — это новые НЛО. За исключением того, что последние реальны», — посмеялся он.

Путин в своей речи на «Валдае» в шуточной манере прокомментировал инциденты с беспилотниками в Дании.

Ведущий Федор Лукьянов спросил у российского лидера, зачем он отправляет в Данию «столько дронов».

«Больше не буду. Ни во Францию, ни в Данию, куда там еще залетают, в Лиссабон тоже. <...> А если серьезно говорить, то у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают. И целей там нет. Все это один из способов нагнетания обстановки, чтобы выполнить указания вашингтонского обкома и повысить расходы на оборону», — сказал Путин.

В ночь на 25 сентября БПЛА были замечены сразу над четырьмя аэропортами в Дании. Речь идет о воздушных гаванях в городах Ольборг, Сеннерборг, Эсбьерг и Скридструп.

Ранее Зеленский заявил, что его «ребята» уже в Дании и готовы помочь сбивать БПЛА.