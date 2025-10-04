Дизен: из речи Путина на «Валдае» следует, что ЕС разрушил отношения с РФ

Речь президента России Владимира Путина на «Валдае» свидетельствует о том, что Европа разрушила свои отношения с Россией. Об этом в соцсети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Мой главный вывод из речи Путина: Азия – это будущее. Россия может работать с Америкой, но она покончила с Европой», — подчеркнул он.

Немецкое издание Berliner Zeitung писало, что выступление президента России Владимира Путина в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» показало тревожную тенденцию в отношениях с Западом.

По мнению BZ, в речи российского лидера прослеживаются свидетельства резкого ухудшения отношений с Западом, особенно с Европой. Путин выразил готовность продолжать переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

В ходе своей речи на «Валдае» Путин назвал простофилями тех, кто после распада СССР ожидал хороших отношений с Западом.

Путин отметил, что указанные «простофили» решили, что общая семья народов будет «по-семейному хорошо жить», но этого не произошло. Главное из заявлений российского лидера на «Валдае» — в материале «Газеты.Ru».

При этом представитель Еврокомиссии Паула Пинью отказалась комментировать выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай», заявив, что в Брюсселе не отслеживают заявления российского лидера.

На вопрос о саркастическом замечании Путина про НЛО над Европой Пинью ответила: «Мы не следим за выступлениями президента Путина». На уточняющий вопрос, почему Еврокомиссия, позиционирующая себя как «геополитическая структура», игнорирует ключевые геополитические заявления, представитель ЕК повторила: «Мы более не комментируем это».

