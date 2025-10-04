На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе сделали «главный вывод» из речи Путина на «Валдае»

Дизен: из речи Путина на «Валдае» следует, что ЕС разрушил отношения с РФ
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Речь президента России Владимира Путина на «Валдае» свидетельствует о том, что Европа разрушила свои отношения с Россией. Об этом в соцсети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Мой главный вывод из речи Путина: Азия – это будущее. Россия может работать с Америкой, но она покончила с Европой», — подчеркнул он.

Немецкое издание Berliner Zeitung писало, что выступление президента России Владимира Путина в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» показало тревожную тенденцию в отношениях с Западом.

По мнению BZ, в речи российского лидера прослеживаются свидетельства резкого ухудшения отношений с Западом, особенно с Европой. Путин выразил готовность продолжать переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

В ходе своей речи на «Валдае» Путин назвал простофилями тех, кто после распада СССР ожидал хороших отношений с Западом.

Путин отметил, что указанные «простофили» решили, что общая семья народов будет «по-семейному хорошо жить», но этого не произошло. Главное из заявлений российского лидера на «Валдае» — в материале «Газеты.Ru».

При этом представитель Еврокомиссии Паула Пинью отказалась комментировать выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай», заявив, что в Брюсселе не отслеживают заявления российского лидера.

На вопрос о саркастическом замечании Путина про НЛО над Европой Пинью ответила: «Мы не следим за выступлениями президента Путина». На уточняющий вопрос, почему Еврокомиссия, позиционирующая себя как «геополитическая структура», игнорирует ключевые геополитические заявления, представитель ЕК повторила: «Мы более не комментируем это».

Ранее в Индонезии оценили заявление Путина о «западной дипломатии».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами