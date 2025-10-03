В ЕС отказались комментировать выступление Путина на «Валдае»

Представитель ЕК Пинью: мы не отслеживали выступление Путина на «Валдае»

Представитель Еврокомиссии Паула Пинью отказалась комментировать выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай», заявив, что в Брюсселе не отслеживают заявления российского лидера. Об этом сообщает ТАСС.

На вопрос о саркастическом замечании Путина про НЛО над Европой Пинью ответила: «Мы не следим за выступлениями президента Путина». На уточняющий вопрос, почему Еврокомиссия, позиционирующая себя как «геополитическая структура», игнорирует ключевые геополитические заявления, представитель ЕК повторила: «Мы более не комментируем это».

В пятницу немецкое издание Berliner Zeitung писало, что выступление Путина на «Валдае» показало тревожную тенденцию в отношениях с Западом.

В ходе своей речи на «Валдае» Путин назвал простофилями тех, кто после распада СССР ожидал хороших отношений с Западом.

Путин отметил, что указанные «простофили» решили, что общая семья народов будет «по-семейному хорошо жить», но этого не произошло. Главное из заявлений российского лидера на «Валдае» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Японии увидели в словах Путина намек на удар «Орешником» по Европе.