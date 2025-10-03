Европарламент рассмотрит два вотума недоверия Еврокомиссии

Два запроса по вотуму недоверия Еврокомиссии рассмотрит Европарламент на пленарной сессии 6 октября в Страсбурге. Об этом сообщила представитель ЕП Дельфин Колар, пишет РИА Новости.

«Оба предложения будут представлены в понедельник, после чего последует выступление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а затем последует выступление представителей политических групп», — сказала она.

В четверг, 9 октября, пройдут два голосования по данным делам.

До этого представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари заявил, что никто не собирается подрывать законные «притязания» России на замороженные активы.

1 октября в заявлении Еврокомиссии сообщалось, что ЕС выплатил Украине новый транш в размере €4 млрд из доходов от замороженных российских активов. Это стал девятый по счету транш макрофинансовой помощи Киеву. Уточняется, что €2 млрд из предоставленных Евросоюзом средств пойдут на производство беспилотников.

Ранее фон дер Ляйен указала на уязвимость Евросоюза.