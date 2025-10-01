Фон дер Ляйен указала на уязвимость Евросоюза

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала энергетику ахиллесовой пятой Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Она добавила, что главным пунктом повестки деятельности Еврокомиссии должна оставаться доступная энергетика.

»[Энергетика --] это наша ахиллесова пята. Необходимо сократить нашу зависимость от волатильности мировых рынков за счет, в том числе, возобновляемых источников и атомной энергетики. План действий по обеспечению доступной энергией – главный пункт нашей повестки», — поделилась фон дер Ляйен.

Накануне министр энергетики Болгарии Жечо Станков заявил, что страна планирует отказаться от закупки газа РФ к концу 2027 года.

Он ожидает, что к январю 2028 года «потребление российского газа в Европе будет полностью прекращено». По его словам, «Венгрия и Словакия не столкнутся с проблемой в сфере энергетической безопасности», поскольку смогут найти альтернативные пути покупки газа.

Ранее сообщалось, что Венгрия намерена продолжить сотрудничество с РФ в сфере поставок энергоносителей.