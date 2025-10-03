Трамп заявил, что США вовлечены в вооруженный конфликт

США вовлечены в вооруженный конфликт с наркокартелями. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает газета The New York Times.

«Президент Трамп решил, что Соединенные Штаты вовлечены в формальный «вооруженный конфликт» с наркокартелями, которые его команда назвала террористическими организациями, и что предполагаемые контрабандисты таких группировок являются «незаконными комбатантами»», — говорится в сообщении издания.

3 октября сообщалось, что сенаторы США потребовали от Пентагона предоставить веские обоснования военных операций в Карибском бассейне, которые якобы направлены на борьбу с наркоторговлей.

1 октября на закрытом брифинге в комитете по делам вооруженных сил сената США главный юристконсул министерства обороны рассказал законодателям о причинах ударов по судам в Карибском бассейне. Он сослался на признание президентом США Дональдом Трампом некоторых латиноамериканских наркокартелей иностранными террористическими организациями.

Напомним, 5 сентября агентство Reuters писало, что США отправят десять истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями в южной части Карибского моря. 6 сентября CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп изучает возможность нанесения ударов по наркокартелям в Венесуэле. По информации телеканала, за последние недели Пентагон перебросил в Карибский бассейн «значительные военные силы».

28 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп готов использовать «всю мощь Америки» для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы. Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли президент использование военной силы США для ударов по Венесуэле.

Ранее эксперты раскрыли цель наращивания сил США на Карибах.