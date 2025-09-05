США направят десять истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями

Reuters: США направят истребители F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями

США отправят десять истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями в южной части Карибского моря. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, истребители должны прибыть в район к концу следующей недели. Отмечается, что семь американских военных кораблей и одна атомная быстроходная подводная лодка уже находятся в регионе или, как ожидается, скоро там окажутся. На борту находятся более 4,5 тыс. моряков и морских пехотинцев.

До этого президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что американские военные уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua в международных водах.

28 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп готов использовать «всю мощь Америки» для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы. Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли президент использование военной силы США для ударов по Венесуэле.

Ранее в Госдуме заявили, что США не нужна война с Венесуэлой.