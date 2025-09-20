Эксперты раскрыли цель наращивания сил США на Карибах

NYT: США наращивают силы на Карибах с целью отстранения Мадуро от власти

Соединенные Штаты Америки наращивают силы в Карибском бассейне, чтобы отстранить президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

«Огромная военно-морская флотилия у берегов Венесуэлы и переброска истребителей F-35 в Пуэрто-Рико имеют мало общего с реальной борьбой с наркотиками — они представляют собой оперативную избыточность. Дипломатия канонерок (демонстрация военной мощи с целью запугивания — «Газета.Ru») вернулась, и она вполне может сработать», — сказал бывший верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Издание добавило, что расширение военного присутствия США на Карибах свидетельствует о планах Вашингтона пойти дальше, чем уничтожение небольших судов. Журналисты отметили, что основной целью решения служит усиление давления на Мадуро. Ожидается, что это позволит сменить власть в Венесуэле или изменить поведение президента страны, следует из материала.

17 сентября Мадуро заявил, что США угрожают войной Венесуэле и пытаются сменить власть в республике. По его словам, чтобы нейтрализовать и победить эту угрозу, необходимо объединить страну, «преодолев все различия и разногласия».

2 сентября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации одиннадцати членов венесуэльского наркокартеля в результате операции, проведенной Военно-морским флотом США в международных водах. В ответ на это Мадуро заявил, что его страна столкнулась с наиболее ощутимой угрозой американского вторжения за последнее столетие

Ранее политолог заявила о рисках для России из-за давления США на Венесуэлу.