На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперты раскрыли цель наращивания сил США на Карибах

NYT: США наращивают силы на Карибах с целью отстранения Мадуро от власти
true
true
true
close
Ariana Cubillos/AP

Соединенные Штаты Америки наращивают силы в Карибском бассейне, чтобы отстранить президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

«Огромная военно-морская флотилия у берегов Венесуэлы и переброска истребителей F-35 в Пуэрто-Рико имеют мало общего с реальной борьбой с наркотиками — они представляют собой оперативную избыточность. Дипломатия канонерок (демонстрация военной мощи с целью запугивания — «Газета.Ru») вернулась, и она вполне может сработать», — сказал бывший верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Издание добавило, что расширение военного присутствия США на Карибах свидетельствует о планах Вашингтона пойти дальше, чем уничтожение небольших судов. Журналисты отметили, что основной целью решения служит усиление давления на Мадуро. Ожидается, что это позволит сменить власть в Венесуэле или изменить поведение президента страны, следует из материала.

17 сентября Мадуро заявил, что США угрожают войной Венесуэле и пытаются сменить власть в республике. По его словам, чтобы нейтрализовать и победить эту угрозу, необходимо объединить страну, «преодолев все различия и разногласия».

2 сентября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации одиннадцати членов венесуэльского наркокартеля в результате операции, проведенной Военно-морским флотом США в международных водах. В ответ на это Мадуро заявил, что его страна столкнулась с наиболее ощутимой угрозой американского вторжения за последнее столетие

Ранее политолог заявила о рисках для России из-за давления США на Венесуэлу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами