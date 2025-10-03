На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: cенат США остался недоволен объяснениями Пентагона ударов по судам в Карибском море

WSJ: сенаторы требуют от Пентагона обосновать удары по судам в Карибском море
true
true
true
close
Lenin Nolly/Sipa USA/Reuters

Сенаторы США потребовали от Пентагона предоставить веские обоснования военных операций в Карибском бассейне, которые якобы направлены на борьбу с наркоторговлей. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что 1 октября на закрытом брифинге в комитете по делам вооруженных сил сената США главный юристконсул министерства обороны рассказал законодателям о причинах ударов по судам в Карибском бассейне. Он сослался на признание президентом США Дональдом Трампом некоторых латиноамериканских наркокартелей иностранными террористическими организациями.

Ряд сенаторов от Демократической и Республиканской партий остались недовольны представленными объяснениями. Они сочли их недостаточно обоснованными.

WSJ утверждает, что позднее Трамп уведомил конгресс, что США находятся в состоянии «немеждународного военного конфликта» с картелями.

Напомним, 5 сентября агентство Reuters писало, что США отправят десять истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями в южной части Карибского моря. 6 сентября CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп изучает возможность нанесения ударов по наркокартелям в Венесуэле. По информации телеканала, за последние недели Пентагон перебросил в Карибский бассейн «значительные военные силы».

Ранее эксперты раскрыли цель наращивания сил США на Карибах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами