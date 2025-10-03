СМИ: cенат США остался недоволен объяснениями Пентагона ударов по судам в Карибском море

WSJ: сенаторы требуют от Пентагона обосновать удары по судам в Карибском море

Сенаторы США потребовали от Пентагона предоставить веские обоснования военных операций в Карибском бассейне, которые якобы направлены на борьбу с наркоторговлей. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что 1 октября на закрытом брифинге в комитете по делам вооруженных сил сената США главный юристконсул министерства обороны рассказал законодателям о причинах ударов по судам в Карибском бассейне. Он сослался на признание президентом США Дональдом Трампом некоторых латиноамериканских наркокартелей иностранными террористическими организациями.

Ряд сенаторов от Демократической и Республиканской партий остались недовольны представленными объяснениями. Они сочли их недостаточно обоснованными.

WSJ утверждает, что позднее Трамп уведомил конгресс, что США находятся в состоянии «немеждународного военного конфликта» с картелями.

Напомним, 5 сентября агентство Reuters писало, что США отправят десять истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями в южной части Карибского моря. 6 сентября CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп изучает возможность нанесения ударов по наркокартелям в Венесуэле. По информации телеканала, за последние недели Пентагон перебросил в Карибский бассейн «значительные военные силы».

