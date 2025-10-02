Путин рассказал, какие у него отношения с Макроном

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что у него с французским коллегой Эммануэлем Макроном добрые, рабочие отношения, передает РИА Новости.
«У нас с ним на самом деле такие рабочие отношения, добрые», — сказал глава государства.
Кроме того, Владимир Путин назвал своего американского коллегу Дональда Трампа комфортным собеседником, который умеет слушать и слышать, хотя и любит иногда эпатировать.
Президент России принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь главы государства посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания клуба в текущем году. Путин ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Ранее Макрона заподозрили в одержимости Путиным.