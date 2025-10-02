На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал, какие у него отношения с Макроном

Путин рассказал, что у него с Макроном добрые, рабочие отношения
Global Look Press/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что у него с французским коллегой Эммануэлем Макроном добрые, рабочие отношения, передает РИА Новости.

«У нас с ним на самом деле такие рабочие отношения, добрые», — сказал глава государства.

Кроме того, Владимир Путин назвал своего американского коллегу Дональда Трампа комфортным собеседником, который умеет слушать и слышать, хотя и любит иногда эпатировать.

Президент России принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь главы государства посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания клуба в текущем году. Путин ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Макрона заподозрили в одержимости Путиным.

