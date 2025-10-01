В США объяснили, почему Украина не сможет воспользоваться ракетами Tomahawk

Украина не сможет применять американские дальнобойные ракеты Tomahawk, о которых Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Responsible Statecraft (RS).

«Украина не имеет возможности запускать ракеты Tomahawk, а американские запасы этого оружия и систем его доставки слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться», — говорится в тексте.

В то же время авторы отмечают, что предоставление Украине возможностей наносить удары вглубь России создает огромный риск. Особенно в контексте того, что применение Tomahawk потребует помощи от Соединенных Штатов в разведке и наведении, пишет RS.

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью для телеканала Fox News, в ходе которого рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления вице-президента США о возможных поставках ракет «Томагавк» на Украину, однако возникает вопрос, кто будет запускать эти снаряды при их нахождении на украинских территориях.

