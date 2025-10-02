На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что Трамп умеет слышать

Путин назвал Трампа комфортным собеседником
Kevin Lamarque/Reuters

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба назвал своего американского коллегу Дональда Трампа комфортным собеседником, который умеет слушать и слышать, хотя и любит иногда эпатировать. Слова главы государства приводит пресс-служба Кремля.

«На мой взгляд, президент Трамп, а мы с ним знакомы давно, он так любит и эпатировать немножко, мы все это видим, во всем мире это видят, но он, в принципе, такой человек, который умеет слушать, как ни странно, слушает, слышит, реагирует, то есть, в принципе, он такой комфортный собеседник», — заявил российский лидер.

Президент также заявил, что у него с Трампом «свои» отношения. Путин отметил, что они знают, что «друг другу дарить».

Помимо этого российский лидер указал, что, если бы Трамп был у власти в США в 2022 году, конфликта на Украине можно было бы избежать.

2 октября политолог Илья Ухов отметил, что выступление Путина в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» — событие всегда знаковое, оно наполнено новыми смыслами и концептуальными оценками мирового развития. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков рассказал об отношениях Трампа и Путина.

Отношения России и США
