На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп пообещал «нечто великое» при урегулировании на Украине

Трамп: урегулирование конфликта на Украине позволит создать нечто великое
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что урегулирование украинского кризиса позволит «создать нечто великое». Об этом сообщает ТАСС.

Выступая перед генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куонтико (штат Вирджиния), американский лидер заявил, что в случае присуждения Нобелевской премии мира ее заслуживают Соединенные Штаты, а не лично он.

«У нас есть почти все, нам нужна одна подпись. И если они не поставят подпись, за это придется платить в аду. Надеюсь, что они подпишут [соглашение] ради собственного же блага, и мы создадим нечто великое», — сказал Трамп.

Трамп отметил, что США удалось добиться урегулирования восьми конфликтов. При этом он добавил, что нерешенными остаются вопросы, связанные с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что украинский кризис следовало урегулировать в первую очередь.

12 сентября президент США выразил разочарование темпами урегулирования украинского конфликта. Трамп добавил, что другие противостояния, разрешения которых он добился, казались сложнее. Также американский лидер заявил, что урегулированию все еще мешает «сохраняющаяся ненависть» между Россией и Украиной.

Ранее Трамп назвал возможные сроки завершения конфликтов на Украине и в Газе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами