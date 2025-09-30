Трамп пообещал «нечто великое» при урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что урегулирование украинского кризиса позволит «создать нечто великое». Об этом сообщает ТАСС.

Выступая перед генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куонтико (штат Вирджиния), американский лидер заявил, что в случае присуждения Нобелевской премии мира ее заслуживают Соединенные Штаты, а не лично он.

«У нас есть почти все, нам нужна одна подпись. И если они не поставят подпись, за это придется платить в аду. Надеюсь, что они подпишут [соглашение] ради собственного же блага, и мы создадим нечто великое», — сказал Трамп.

Трамп отметил, что США удалось добиться урегулирования восьми конфликтов. При этом он добавил, что нерешенными остаются вопросы, связанные с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что украинский кризис следовало урегулировать в первую очередь.

12 сентября президент США выразил разочарование темпами урегулирования украинского конфликта. Трамп добавил, что другие противостояния, разрешения которых он добился, казались сложнее. Также американский лидер заявил, что урегулированию все еще мешает «сохраняющаяся ненависть» между Россией и Украиной.

