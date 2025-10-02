«Запад в тупике»: в Госдуме оценили перспективу завершения конфликта на Украине

Путин, выступая на Валдайском форуме, заявил, что вскоре в мировом сообществе произойдет ренессанс высокого дипломатического искусства. Зампред комитета Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил смысл слов и заявил, что Россия является эталоном в дипломатии.

«Мы видим, в какой тупик сегодня заходит Запад, ту несогласованность действий руководителей ряда европейских стран. Мы хорошо видим, как США наклоняют Европу. Мы видим тупик, в который сегодня завели Зеленского, и, с другой стороны, четкую и последовательную позицию России в украинском вопросе. Мы видим, как наша позиция выстраивалась и в Стамбуле, и в Анкоридже, и продолжаем держать эту стратегию сегодня. Будем надеяться, что этот момент настанет как можно скорее. Мы этого все с вами хотим. И тогда уже за столом переговоров произойдет то, что должно произойти, чего мы не сумели — решить в 2021 году и с 2014 года, когда наша дипломатия не сумела победить Запад в Минских соглашениях», — сказал он.

Результаты переговоров по украинскому урегулированию скоро станут известны, уверен Чепа. Депутат рассказал, как в Европе и США отреагируют на валдайскую речь Путина.

«Мы уже надеялись на разум, а потом оказалось, что там сплошная ложь и цинизм. Сегодня мы уже не будем никого из них слушать, мы идем четко своим последовательным путем. Достигнутые результаты мы скоро увидим. Понимаем, какую озлобленность вызывают действия и заявления президента Владимира Путина, и действия нашей армии. Когда мы в ответ на удары по гражданским объектам наносим удары по ряду далеко не самых ключевых энергетических и военных объектов Украины, что можно сделать и лишить их всего в течение там нескольких часов. При этом, конечно, будут страдать простые украинцы, и мы к этому относимся очень избирательно — так, чтобы люди простые люди не страдали», — добавил Чепа.

2 октября Владимир Путин выступил с речью на «Валдае». Во время выступления он упомянул, что Россия не нападет на НАТО и заявил, что вскоре «мы станем свидетелями ренессанса высокого дипломатического искусства». «Газета.Ru» вела прямую трансляцию.

