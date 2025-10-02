«Накал не снизится»: в Госдуме предрекли реакцию Европы на слова Путина о ненападении

Путин заявил, что Россия не нападет на НАТО. Однако депутат Госдумы Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что милитаризация Европы все равно продолжится, а еврокомиссары продолжат пугать население своих стран «злыми русскими».

«Россия на Европу ни разу в истории не нападала, а вот обратное случалось неоднократно. И наш президент не раз говорил, что атаковать страны ЕС у него и в мыслях никогда не было, но они продолжают вооружаться, опасаясь мнимой российской угрозы. Уверен, что и теперь накал страстей не снизится, каждую ворону, как и прежде, будут причислять в Европе к армаде российских ударных дронов, а каждую рыбацкую лодку — к российскому диверсионному кораблю», — сказал он.

Журавлев считает, что в Европе после слов российского президента чиновники не успокоятся и продолжат текущую риторику.

«Поддерживать эту антироссийскую истерию еврокомиссарам выгодно — как еще они могли бы объяснить своему населению многократное увеличение расходов на оборону. Если никто не нападает, то и деньги оружейному лобби не нужны. Поэтому, вопреки здравому смыслу, будут, как и раньше, пугать поляков, немцев и французов злыми русскими, а сами складывать по своим карманам проценты от прибыли европейского ВПК», — добавил депутат.

До этого Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, призвал европейских политиков «спать спокойно» и заниматься проблемами внутри стран ЕС. Он заверил, что Россия не нападет на НАТО.

Ранее Путин назвал ответственных за продолжение боевых действий на Украине.