На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Накал не снизится»: в Госдуме предрекли реакцию Европы на слова Путина о ненападении

Депутат Журавлев: Европу продолжат пугать злыми русскими, пока чиновники воруют
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Путин заявил, что Россия не нападет на НАТО. Однако депутат Госдумы Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что милитаризация Европы все равно продолжится, а еврокомиссары продолжат пугать население своих стран «злыми русскими».

«Россия на Европу ни разу в истории не нападала, а вот обратное случалось неоднократно. И наш президент не раз говорил, что атаковать страны ЕС у него и в мыслях никогда не было, но они продолжают вооружаться, опасаясь мнимой российской угрозы. Уверен, что и теперь накал страстей не снизится, каждую ворону, как и прежде, будут причислять в Европе к армаде российских ударных дронов, а каждую рыбацкую лодку — к российскому диверсионному кораблю», — сказал он.

Журавлев считает, что в Европе после слов российского президента чиновники не успокоятся и продолжат текущую риторику.

«Поддерживать эту антироссийскую истерию еврокомиссарам выгодно — как еще они могли бы объяснить своему населению многократное увеличение расходов на оборону. Если никто не нападает, то и деньги оружейному лобби не нужны. Поэтому, вопреки здравому смыслу, будут, как и раньше, пугать поляков, немцев и французов злыми русскими, а сами складывать по своим карманам проценты от прибыли европейского ВПК», — добавил депутат.

До этого Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, призвал европейских политиков «спать спокойно» и заниматься проблемами внутри стран ЕС. Он заверил, что Россия не нападет на НАТО.

Ранее Путин назвал ответственных за продолжение боевых действий на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами