В обществах западноевропейских стран зреет недовольство правящей верхушкой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

«В обществах ведущих западноевропейских государств созрело и усиливается явное отторжение неравномерных амбиций по политической верхушке этих стран», — сказал российский лидер.

Политолог Илья Ухов отметил, что выступление главы государства в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» — событие всегда знаковое, оно наполнено новыми смыслами и концептуальными оценками мирового развития. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь президента посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

