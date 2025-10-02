На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков рассказал об ожиданиях от выступления Путина на «Валдае»

Песков заявил, что ждет глубокого и дискуссионного выступления Путина
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ждет глубокого, концептуального и дискуссионного выступления главы государства Владимира Путина на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

«В целом я ожидаю достаточно интересного, глубокого и концептуального, возможно, дискуссионного выступления президента», — сказал представитель Кремля.

Путин посетит сессию дискуссионного клуба 2 октября. Как рассказал Песков, глава государства выступает на «Валдае» с концептуальными речами, «суть которых не подвержена изменениям из-за сиюминутной конъюнктуры». Таким образом он ответил на вопрос, собирается ли российский лидер переписывать тезисы своего выступления после последних заявлений президента США Дональда Трампа.

XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. Главная тема мероприятия в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

Ранее Путин рассказал, каким будет мир в ближайшие десять лет.

