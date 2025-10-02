Суд арестовал зампреда партии «Яблоко» Круглова

Суд в Москве отправил в СИЗО зампреда партии «Яблоко» Круглова по делу о фейках

Замоскворецкий суд Москвы отправил в следственный изолятор (СИЗО) заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова, которого обвиняют в распространении фейков об армии России. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

В ходе заседания следователь ходатайствовала об аресте в связи с тем, что Круглов имеет загранпаспорт и действующую шенгенскую визу. При этом сторона защиты настаивала на том, что политик не станет скрываться, а его загранпаспорт уже изъяла полиция.

Согласно решению суда, арест политика продлится до 29 ноября текущего года.

2 октября сообщалось, что Следственный комитет РФ предъявил обвинение в распространении фейков о ВС РФ Круглову.

Незадолго до этого экс-депутата доставили на допрос по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.

Накануне в отношении него завели уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии. По версии следствия, в апреле 2022 года бывший депутат опубликовал в своем Telegram-канале ложную информацию о действиях российских солдат против украинцев.

Ранее в Красноярске арестовали журналистку по делу о фейках о ВС РФ.