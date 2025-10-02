На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал зампреда партии «Яблоко» Круглова

Суд в Москве отправил в СИЗО зампреда партии «Яблоко» Круглова по делу о фейках
true
true
true

Замоскворецкий суд Москвы отправил в следственный изолятор (СИЗО) заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова, которого обвиняют в распространении фейков об армии России. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

В ходе заседания следователь ходатайствовала об аресте в связи с тем, что Круглов имеет загранпаспорт и действующую шенгенскую визу. При этом сторона защиты настаивала на том, что политик не станет скрываться, а его загранпаспорт уже изъяла полиция.

Согласно решению суда, арест политика продлится до 29 ноября текущего года.

2 октября сообщалось, что Следственный комитет РФ предъявил обвинение в распространении фейков о ВС РФ Круглову.

Незадолго до этого экс-депутата доставили на допрос по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.

Накануне в отношении него завели уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии. По версии следствия, в апреле 2022 года бывший депутат опубликовал в своем Telegram-канале ложную информацию о действиях российских солдат против украинцев.

Ранее в Красноярске арестовали журналистку по делу о фейках о ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами