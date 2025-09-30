Глава ЕК рассказала, как Брюссель распорядится замороженными активами России

Часть «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных в Европе суверенных активов России будет потрачена на закупки вооружений у европейских производителей. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По ее словам, страны Евросоюза таким образом намерены укрепить собственную оборонную индустрию. Часть займа будет использована на закупки вооружений в Европе и у Европы.

Фон дер Ляйен уточнила, что деньги будут поступать Украине не одномоментно, а в виде траншей и на определенных условиях. При этом глава ЕК подчеркнула, что Брюссель не планирует конфисковать активы РФ.

Газета Politico писала, что Европейская комиссия 1 октября на неформальном саммите в Копенгагене выдвинет идею обмена €140 млрд из замороженных активов России на бескупонные облигации для их дальнейшей передачи Украине.

Накануне представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари сообщил, что предложение о так называемом «репарационном кредите» Украине из замороженных активов России, которое готовит Еврокомиссия, не затрагивает сами эти средства и не предполагает их конфискацию.

Ранее в Британии предупредили, что арест российских активов подорвет доверие к ЕС.