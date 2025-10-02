Мерц ждет «конкретного решения» по изъятию активов России через три недели

Канцлер Германии Фридрих Мерц ждет «конкретного решения» по российским замороженным активам через три недели. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мерц заявил в четверг, что он видит большое согласие между европейскими лидерами в отношении поддержки использования российских активов для оказания помощи Украине, добавив, что ожидает принятия конкретного решения по этому вопросу в течение трех недель», — говорится в сообщении издания.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз будет помогать Украине за счет налогоплательщиков стран ЕС, если не сможет изъять у России ее зарубежные замороженные активы.

30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что часть «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных в Европе суверенных активов России будет потрачена на закупки вооружений у европейских производителей.

Ранее в Кремле ответили на планы ЕС оплатить оружие для Украины за счет активов России.