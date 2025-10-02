На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мерц ждет «конкретного решения» по изъятию активов России через три недели

Мерц ожидает «конкретного решения» по российским активам в течение трех недель
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц ждет «конкретного решения» по российским замороженным активам через три недели. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мерц заявил в четверг, что он видит большое согласие между европейскими лидерами в отношении поддержки использования российских активов для оказания помощи Украине, добавив, что ожидает принятия конкретного решения по этому вопросу в течение трех недель», — говорится в сообщении издания.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз будет помогать Украине за счет налогоплательщиков стран ЕС, если не сможет изъять у России ее зарубежные замороженные активы.

30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что часть «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных в Европе суверенных активов России будет потрачена на закупки вооружений у европейских производителей.

Ранее в Кремле ответили на планы ЕС оплатить оружие для Украины за счет активов России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами