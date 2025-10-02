На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова ответила на обвинения в адрес России по теме украинских детей

Захарова: Россия делает все для воссоединения украинских детей с родителями
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия делает все для воссоединения детей с их родителями в контексте украинской ситуации, а президент Украины Владимир Зеленский не может этого не знать. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства обороны России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В России делается все для возвращения разлученных конфликтом детей к их родным», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Зеленский не может этого не знать, поскольку по этому вопросу осуществляются прямые контакты российских уполномоченных лиц с украинской стороной.

30 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что большинство «детей» из списка, переданного в ходе переговоров в Стамбуле украинской стороной, оказались либо взрослыми, либо вне территории Российской Федерации.

24 июля уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова сообщила, что российские правоохранительные органы не обладают информацией о местонахождении на территории Российской Федерации части детей из 339 фамилий, которые числятся в украинском списке, переданном в ходе переговоров в Стамбуле.

Ранее Захарова рассказала о содействии России воссоединению украинских детей с их родными.

