В МИД России рассказали о содействии воссоединению украинских детей с их родными

Российская Федерация не только не препятствует, но и любыми способами содействует воссоединению украинских детей с родными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, текст опубликован на сайте ведомства.

По ее словам, документ, одобренный международной коалицией по возвращению украинских детей, является провокацией, а также «очередным проявлением русофобии».

«Россия не только не препятствует, но и всячески содействует их воссоединению с родственниками, — говорится в комментарии дипломата.

Захарова отметила, что украинские дети, действительно оказавшиеся на российской территории, находятся в безопасности в детских учреждениях. Их благополучие находится под государственным контролем.

24 июля уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что российские правоохранительные органы не обладают информацией о местонахождении на территории Российской Федерации части детей из 339 фамилий, которые числятся в украинском списке, переданном в ходе переговоров в Стамбуле.

Ранее Россия передала 11 детей семьям на Украине.