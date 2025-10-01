На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Келлог раскрыл роль Лукашенко в коммуникации США и России

Келлог: США доносят свою позицию до Путина через контакты с Лукашенко
true
true
true
close
Telegram-канал «Пул Первого»

США поддерживают каналы связи с президентом России Владимиром Путиным через белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом заявил специальный посланник американского президента Кит Келлог по Украине на Варшавском форуме по безопасности, трансляция которого доступна на YouTube.

По его словам, всем известно, что Лукашенко часто контактирует с Путиным. Поэтому Вашингтон установил отношения с Минском, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Таким образом удалось удостовериться, что посыл американской стороны будет полностью донесен до российского президента, заявил Келлог.

21 июня Лукашенко принял Келлога в Минске. После тех переговоров стало известно, что 14 осужденных были помилованы президентом Белоруссии по просьбе президента США Дональда Трампа.

6 сентября Трамп неожиданно сделал публичный комплимент Лукашенко, назвав его «уважаемым человеком» и «сильным лидером». Позднее США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко высказался об отношениях США и Белоруссии.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами