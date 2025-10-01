Келлог раскрыл роль Лукашенко в коммуникации США и России

Келлог: США доносят свою позицию до Путина через контакты с Лукашенко

США поддерживают каналы связи с президентом России Владимиром Путиным через белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом заявил специальный посланник американского президента Кит Келлог по Украине на Варшавском форуме по безопасности, трансляция которого доступна на YouTube.

По его словам, всем известно, что Лукашенко часто контактирует с Путиным. Поэтому Вашингтон установил отношения с Минском, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Таким образом удалось удостовериться, что посыл американской стороны будет полностью донесен до российского президента, заявил Келлог.

21 июня Лукашенко принял Келлога в Минске. После тех переговоров стало известно, что 14 осужденных были помилованы президентом Белоруссии по просьбе президента США Дональда Трампа.

6 сентября Трамп неожиданно сделал публичный комплимент Лукашенко, назвав его «уважаемым человеком» и «сильным лидером». Позднее США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко высказался об отношениях США и Белоруссии.