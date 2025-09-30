На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Келлог высказался о возможности победы России в конфликте с Украиной

Mariam Zuhaib/AP

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что президент России Владимир Путин якобы «в глубине души понимает», что ему «не удастся победить» на Украине. Об этом сообщает The Guardian.

«Это для него невыигрышный бой, долгосрочный. Этого не произойдет», — заявил Келлог на конференции по вопросам безопасности Warsaw Security Forum.

Он добавил, что европейским государствам следует иногда повышать уровень риска с военной точки зрения, чтобы отвечать на «вторжение» в воздушное пространство стран НАТО.

Келлог напомнил, что в 2015 году Турция сбила российский истребитель, который вошел в воздушное пространство республики.

«Вот что я имею в виду, когда говорю о повышении уровня риска. Я знаю, что это опасно, понимаю это. Но иногда вы должны спросить себя, куда вы движетесь?» — задался вопросом Келлог.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает СВО на Украине для настоящего и будущего страны. Он подчеркнул, что Россия должна достигнуть тех целей, которые президент Владимир Путин ставил с самого начала конфликта. Песков напомнил, что Владимир Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине.

Ранее Келлог раскрыл отношение Трампа к Путину «за закрытыми дверьми».

