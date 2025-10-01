Политолог ракскрыл, прервался ли переговорный процесс между Россией и США

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление спецпосланника главы Белого дома Кит Келлога о том, что США поддерживают каналы связи с президентом России Владимиром Путиным через белорусского лидера Александра Лукашенко.

Эксперт подчеркнул, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по Украине с самого начала конфликта и эти контакты не прекращаются до сих пор.

«Вопрос в том, кто и о чем ведет переговоры. Мы ведем эти переговоры о том, чтобы четко, недвусмысленно проработать условия к завершению этого конфликта. <...> Нам предлагают переговоры о том, чтобы провести встречу президентов, пожать друг другу руки и таким образом загнать ситуацию в режим вынужденных компромиссов и только после этого начать прорабатывать детали. Вот и разница ведения переговоров. А так, да, конечно, ведем», — сказал Пинчук.

Как отметил Келлог, всем известно, что Лукашенко часто контактирует с Путиным. Поэтому Вашингтон установил отношения с Минском, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Таким образом, по его словам, удалось удостовериться, что посыл американской стороны будет полностью донесен до российского президента.

Ранее Келлог высказался о возможности победы России в конфликте с Украиной.