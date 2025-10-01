На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог ракскрыл, прервался ли переговорный процесс между Россией и США

Политолог Пинчук: Россия и США не прекращали переговоры по Украине
true
true
true
close
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление спецпосланника главы Белого дома Кит Келлога о том, что США поддерживают каналы связи с президентом России Владимиром Путиным через белорусского лидера Александра Лукашенко.

Эксперт подчеркнул, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по Украине с самого начала конфликта и эти контакты не прекращаются до сих пор.

«Вопрос в том, кто и о чем ведет переговоры. Мы ведем эти переговоры о том, чтобы четко, недвусмысленно проработать условия к завершению этого конфликта. <...> Нам предлагают переговоры о том, чтобы провести встречу президентов, пожать друг другу руки и таким образом загнать ситуацию в режим вынужденных компромиссов и только после этого начать прорабатывать детали. Вот и разница ведения переговоров. А так, да, конечно, ведем», — сказал Пинчук.

Как отметил Келлог, всем известно, что Лукашенко часто контактирует с Путиным. Поэтому Вашингтон установил отношения с Минском, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Таким образом, по его словам, удалось удостовериться, что посыл американской стороны будет полностью донесен до российского президента.

Ранее Келлог высказался о возможности победы России в конфликте с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами