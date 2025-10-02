Песков заявил, что США передают Украине разведданные в постоянном режиме

США передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«США Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация», — сказал он.

Также представитель Кремля сообщил, что контакты по линии администраций РФ и США идут по рабочим каналам.

1 октября специальный посланник президента США Кит Келлог по Украине заявил, что Вашингтон поддерживает каналы связи с президентом РФ Владимиром Путиным через белорусского лидера Александра Лукашенко. По его словам, всем известно, что белорусский лидер часто контактирует с главой РФ, поэтому американская сторона установила отношения с Минском, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации.

Комментируя заявление Келлога, политический обозреватель Андрей Пинчук отметил, что США поддерживают каналы связи с президентом России Владимиром Путиным через белорусского лидера Александра Лукашенко. Эксперт подчеркнул, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по Украине с самого начала конфликта и эти контакты не прекращаются до сих пор.

Ранее Келлог высказался о возможности победы России в конфликте с Украиной.