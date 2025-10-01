СМИ сообщили о подготовке Россией ответа на изъятие своих активов

Российская Федерация разрабатывает ответный план на случай конфискации своих активов за рубежом. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник.

По его словам, РФ может национализировать и быстро распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации в ответ на любые шаги Европейского союза по изъятию российских активов за рубежом.

Источник также заявил, что если ЕС начнет конфисковывать активы России, Москва может ответить симметричными мерами.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества на фоне санкций в отношении РФ. В документе говорится, что «в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ реализация имущества, находящегося в федеральной собственности (далее — федеральное имущество), может осуществляться с учетом <…> особенностей».

17 сентября Bloomberg сообщил, что ЕС может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите, который, как ожидается, состоится 23–24 октября.

Ранее стало известно, сколько потеряет Запад при конфискации российских активов.