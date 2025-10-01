На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-президент США считает, что шатдаун скоро завершится

Вице-президент Вэнс: приостановка работы правительства США скоро завершится
Alyssa Pointer/Reuters

Так называемый шатдаун в США – приостановка работы правительства – скоро завершится, поскольку представители демократической партии США уже сдают позиции. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

«Я не думаю, что это будет долгий шатдаун, это чисто моя догадка, но уже есть признаки, что умеренные демократы начинают сдавать позиции», — подчеркнул он.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На этом фоне политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что основой камень преткновения в контексте непринятия законопроекта о финансировании правительства США и, как следствие, шатдауна — спор Демократической и Республиканской партий о расширенных субсидиях на страховые премии, которые были введены еще во время правления Барака Обамы.

Ранее стало известно, как шатдаун в США повлияет на курс доллара.

Второй срок Трампа
