Зеленский присвоил убитому Парубию звание героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о посмертном признании героем страны бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия. Текст документа опубликован на сайте офиса главы государства.

«Присвоить звание герой Украины с удостоением ордена государства Парубию Андрею Владимировичу — народному депутату Украины (посмертно)», — говорится в указе.

Звание героя Парубий получил за «заслуги в становлении независимой Украины», а также политическую и общественную деятельность.

Парубий был убит во Львове 30 августа. Киллер выстрелил в политика несколько раз на улице, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.

Предполагаемый убийца экс-спикера Рады Михаил Сцельников был задержан и дал показания в суде. Он отверг причастность к случившемуся российских спецслужб и заявил, что убийство — его личная месть украинской власти за погибшего под Бахмутом сына, а на месте Парубия мог оказаться любой видный политик страны, например, Петр Порошенко.

Позднее дело об убийстве Парубия засекретили.

Ранее эксперт объяснил, почему офис Зеленского боялся Парубия.