На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский присвоил убитому Парубию звание героя Украины

Зеленский посмертно признал Андрея Парубия героем Украины
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о посмертном признании героем страны бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия. Текст документа опубликован на сайте офиса главы государства.

«Присвоить звание герой Украины с удостоением ордена государства Парубию Андрею Владимировичу — народному депутату Украины (посмертно)», — говорится в указе.

Звание героя Парубий получил за «заслуги в становлении независимой Украины», а также политическую и общественную деятельность.

Парубий был убит во Львове 30 августа. Киллер выстрелил в политика несколько раз на улице, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.

Предполагаемый убийца экс-спикера Рады Михаил Сцельников был задержан и дал показания в суде. Он отверг причастность к случившемуся российских спецслужб и заявил, что убийство — его личная месть украинской власти за погибшего под Бахмутом сына, а на месте Парубия мог оказаться любой видный политик страны, например, Петр Порошенко.

Позднее дело об убийстве Парубия засекретили.

Ранее эксперт объяснил, почему офис Зеленского боялся Парубия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами