В СБУ подтвердили секретный статус дела об убийстве Парубия

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила сообщения о том, что материалы дела об убийстве экс-председателя Верховной рады Андрея Парубия были засекречены. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на представителей спецслужб.

«Принято решение об ограничении публичного доступа к Единому государственному реестру судебных решений в данном уголовном производстве. Разглашение деталей расследования негативно влияет на проведение следственных и процессуальных действий», — заявили в СБУ.

О том, что дело о ликвидации Парубия засекретили, 30 сентября сообщило издание «Страна.ua». Отмечалось, что все упоминания о деле в судебном реестре были стерты.

Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа. Киллер выстрелил в политика несколько раз на улице, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.

Предполагаемый убийца экс-спикера Рады Михаил Сцельников был задержан и дал показания в суде. Он отверг причастность к случившемуся российских спецслужб и заявил, что убийство — его личная месть украинской власти за погибшего под Бахмутом сына, а на месте Парубия мог оказаться любой видный политик страны, например, Петр Порошенко. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине обвинили Зеленского в создании системы политических убийств.