На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: некоторые страны Европы выступили против финансирования «стены дронов»

FT: не все в Европе готовы финансировать создание стены дронов НАТО
true
true
true
close
LALS STOCK/Shutterstock/FOTODOM

Страны Западной и Южной Европы выразили свое недовольство необходимостью финансировать так называемую «стену дронов» НАТО на границе с Россией и Украиной. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Официальные лица ЕС, работающие над совместным финансированием «стены дронов», заявили, что им известно о недовольстве Западной и Южной Европы тем, что основная часть таких расходов пойдет на пользу восточным и северным странам, и они пытаются найти способы, которые были бы выгодны всем членам», — говорится в сообщении издания.

На саммите стран ЕС в Копенгагене, пишет FT, лидеры обсудят предложения по увеличению «национальных инвестиций» в противовоздушную оборону, включая создание «стены дронов» в странах, граничащих с Россией или Украиной.

На этом фоне министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предостерег НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с дронами в Европе, в которых обвиняют Россию.

Он утверждал, что президент России Владимир Путин якобы стремится «посеять беспорядки», но НАТО реагирует «весьма адекватно». Преступать «границы дозволенного» было бы ошибкой, считает глава МИД ФРГ.

29 сентября бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис, призвал альянс к более решительным действиям против российской авиации. Он уверен, что НАТО следует сбивать беспилотники и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран блока, а в дальнейшем рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной.

Ранее Орбан заявил о слабости России перед Европой.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами