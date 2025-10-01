СМИ: некоторые страны Европы выступили против финансирования «стены дронов»

FT: не все в Европе готовы финансировать создание стены дронов НАТО

Страны Западной и Южной Европы выразили свое недовольство необходимостью финансировать так называемую «стену дронов» НАТО на границе с Россией и Украиной. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Официальные лица ЕС, работающие над совместным финансированием «стены дронов», заявили, что им известно о недовольстве Западной и Южной Европы тем, что основная часть таких расходов пойдет на пользу восточным и северным странам, и они пытаются найти способы, которые были бы выгодны всем членам», — говорится в сообщении издания.

На саммите стран ЕС в Копенгагене, пишет FT, лидеры обсудят предложения по увеличению «национальных инвестиций» в противовоздушную оборону, включая создание «стены дронов» в странах, граничащих с Россией или Украиной.

На этом фоне министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предостерег НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с дронами в Европе, в которых обвиняют Россию.

Он утверждал, что президент России Владимир Путин якобы стремится «посеять беспорядки», но НАТО реагирует «весьма адекватно». Преступать «границы дозволенного» было бы ошибкой, считает глава МИД ФРГ.

29 сентября бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис, призвал альянс к более решительным действиям против российской авиации. Он уверен, что НАТО следует сбивать беспилотники и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран блока, а в дальнейшем рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной.

