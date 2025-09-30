На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рютте назвал Украину первой линией обороны НАТО

Украина является первой линией обороны Североатлантического альянса, поэтому его страны-участницы продолжают ее поддерживать, рассказал генсек блока Марк Рютте. Его заявление опубликовано на сайте НАТО.

Он рассказал, что альянс помогает украинцам, ведь это касается ценностей блока и коллективной безопасности.

«Поэтому крайне важно, чтобы они продолжали бороться. Поэтому мы продолжаем их поддерживать», — заявил Рютте.

По его словам, НАТО необходимо создать «стену дронов». Генсек альянса отметил, что блок не может тратить миллионы евро или долларов на ракеты для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, стоимость которых составляет всего пару тысяч долларов.

30 сентября бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европа должна тратить деньги на оборону Украины в ущерб себе.

До этого Столтенберг в своей книге «Под моим надзором» написал о том, что призывал президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки территорий по примеру Финляндии в 1940-е годы, чтобы завершить российско-украинский конфликт.

Ранее в НАТО оценили шансы пережить войну с Россией.

