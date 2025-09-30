Столтенберг рассказал о призывах к Зеленскому уступить территории

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что призывал президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки территорий по примеру Финляндии в 1940-е годы. Об этом сообщает РИА Новости агентство France Press со ссылкой на книгу экс-генсека альянса «Под моим надзором».

По словам Столтенберга, Зеленский не принял его инициативу, он отверг идею уступки каких-либо территорий.

В книге также говорится, что со временем украинский лидер и его советники стали задумываться об этом, однако они полагали, что новые территориальные реалии и безопасность республики должны гарантироваться через членство в НАТО.

В декабре прошлого года Столтенберг заявлял, что «временная уступка» территорий Украины в пользу России является одним из вариантов быстрого завершения боевых действий. По словам генсека, республика могла бы получить гарантии безопасности, став членом НАТО.

Ранее в офисе Зеленского анонсировали важные соглашения между Украиной и США.