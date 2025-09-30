На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Столтенберг рассказал о призывах к Зеленскому уступить территории

Экс-генсек НАТО Столтенберг раскрыл реакцию Зеленского на призыв уступить земли
true
true
true
close
Ints Kalnins/Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что призывал президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки территорий по примеру Финляндии в 1940-е годы. Об этом сообщает РИА Новости агентство France Press со ссылкой на книгу экс-генсека альянса «Под моим надзором».

По словам Столтенберга, Зеленский не принял его инициативу, он отверг идею уступки каких-либо территорий.

В книге также говорится, что со временем украинский лидер и его советники стали задумываться об этом, однако они полагали, что новые территориальные реалии и безопасность республики должны гарантироваться через членство в НАТО.

В декабре прошлого года Столтенберг заявлял, что «временная уступка» территорий Украины в пользу России является одним из вариантов быстрого завершения боевых действий. По словам генсека, республика могла бы получить гарантии безопасности, став членом НАТО.

Ранее в офисе Зеленского анонсировали важные соглашения между Украиной и США.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами