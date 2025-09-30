Страны НАТО не смогут защитить свое воздушное пространство в случае начала полноценного военного конфликта с Россией. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.

«Сама НАТО признала, что у нас, вероятно, есть пять процентов от того, что нам понадобится для защиты нашего собственного воздушного пространства в случае конфликта с Россией», — подчеркнул он.

Как отметил американский военный, руководству НАТО нужно «не делать глупостей» во взаимоотношениях с Россией, поскольку риск эскалации конфликта на Украине действительно существует.

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига призвал признать, что идет война России и НАТО.

Недавно бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис, призвал альянс к более решительным действиям против российской авиации. Он уверен, что НАТО следует сбивать беспилотники и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран блока, а в дальнейшем рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной.

Ранее в Польше оценили желание Зеленского втянуть НАТО в конфликт на Украине.