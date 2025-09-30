На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-генсек НАТО призвал Европу помочь Украине в ущерб себе

Экс-генсек НАТО Столтенберг: Европа должна заплатить за мир на Украине
Yves Herman/Reuters

Европа должна тратить деньги на оборону Украины в ущерб себе. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Это на миллиард меньше на здравоохранение, образование и инфраструктуру (европейских стран — прим. ред.). Но самая высокая цена — позволить [президенту России Владимиру] Путину победить. Поэтому должны взять на себя траты заплатить за мир», — сказал экс-генсек.

До этого Столтенберг в своей книге «Под моим надзором» написал о том, что призывал президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки территорий по примеру Финляндии в 1940-е годы, чтобы завершить российско-украинский конфликт.

В книге также говорится, что со временем украинский лидер и его советники стали задумываться об этом, однако они полагали, что новые территориальные реалии и безопасность республики должны гарантироваться через членство в НАТО.

Столтенберг занимал пост генерального секретаря НАТО в период с 2014 по 2024 годы. В феврале этого года он стал главой министерства финансов Норвегии.

Столтенберг дал совет НАТО по беседе с Дональдом Трампом.

