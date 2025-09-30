«Связь слабеет»: политолог о выходе РФ из Европейской конвенции против пыток

Политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве Евгения Войко в беседе с 360.ru прокомментировала решение РФ выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток. По ее словам, взаимодействия структур в рамках документа фактически нет, поэтому оставаться не было смысла.

«Российская сторона показывает, что ее связка с европейскими институтами ослабевает, причем в данном случае не по российской инициативе», — отметила она.

Эксперт также подчеркнула, что данный шаг нельзя трактовать как курс России на «путь неправомерных действий».

«Речь не об этом, а о том, что Россия будет выстраивать свою самостоятельную политику в этом направлении, не озираясь на позицию Европы», — заключила Войко.

24 сентября Совет Федерации одобрил закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. В ходе заседания комитет Совфеда по международным делам в заключении отметил, что это решение «не повлияет на уровень международно-правовых гарантий в области предупреждения пыток».

30 сентября выход из конвенции утвердил президент РФ Владимир Путин.

Ранее Путин предложил обсудить целесообразность участия РФ в БДИПЧ ОБСЕ.