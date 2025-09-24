Болгария откажется от использования и от транзита российского газа

Болгария откажется от использования и от транзита газа из России в 2026 году

Болгария прекратит действие договора о транзите газа из РФ в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр страны Росен Желязков, передает Болгарское национальное радио.

«Мы, как часть Евросоюза, присоединимся к решениям ЕС о расторжении контрактов на использование или транзит российского природного газа в краткосрочной перспективе — в 2026 году», — сказал он.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Трамп назвал это соглашение с Евросоюзом «крупнейшим из всех». В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эта сделка поможет сбалансировать торговые отношения ЕС и США, а также позволит Европе отказаться от нефти и газа из РФ. Эксперты, впрочем, отнеслись к соглашению более скептично, заявив, что торговая сделка с США навредит экономике ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

