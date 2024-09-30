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Путин поздравил граждан с днем воссоединения с новыми регионами

Путин поздравил с днем воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с днем воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ. Его видеообращение по этому поводу было опубликовано на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что РФ шла к этому «через годы и непростые испытания». Страна знала, «в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс».

Президент добавил, что граждане этих регионов «выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России».

30 сентября 2022 года Путин подписал вместе с руководством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении их в состав РФ. До этого в этих регионах прошли референдумы.

Ранее Путин оценил темпы восстановления ЛНР.

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